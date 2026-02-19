В Петербурге откроется новое музыкальное пространство

Фото: vk.ru/fdboltin

Об этом сообщил глава городского комитета по культуре Федор Болтин. Чиновники в четверг осмотрели текущее состояние площадки. По словам Болтина, развивать кластер будет организация «Петербург-концерт», у которой уже есть опыт возрождения сложных объектов.«По поручению президента России в исторических казармах лейб-гвардии Московского полка после масштабного ремонта и реставрации будет создан Дом для городских оркестров», — рассказал Болтин.Он добавил, что проект реализуется под руководством губернатора Александра Беглова.