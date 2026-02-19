Стартовал прием заявок на участие в лаборатории Малого театра «От Руси до России»

Государственный академический Малый театр России объявил о старте приема заявок на участие во второй драматургической лаборатории «От Руси до России».



Творческое состязание посвящено созданию сценической версии одноименного исторического труда Льва Гумилева, в котором автор прослеживает путь становления российского государства — от эпохи первых Рюриковичей до преобразований Петра I.





Организаторы лаборатории предлагают авторам погрузиться в материал и предложить свое видение инсценировки фундаментального исследования. До 5 апреля 2026 года драматургам необходимо направить заявку, которая должна включать синопсис будущей пьесы и биографию участника.





В мае экспертный совет, в состав которого войдут историки, театроведы и режиссеры, определит финалистов проекта. Для авторов, прошедших отбор, будет организована насыщенная образовательная неделя: лекции по истории и теории театра, встречи с режиссерами, посещение актуальных спектаклей Малого театра, а также экскурсии по его историческому зданию.



