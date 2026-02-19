Оркестр из 500 музыкантов выступит 23 февраля в Музее Победы

В Музее Победы 23 февраля состоится ежегодный концерт детских духовых оркестров «Фанфары Победы — защитникам Отечества!».



В праздничном мероприятии примут участие более 500 юных музыкантов, которые выступят в составе сводного духового оркестра и сводного хора. Для гостей прозвучат композиции, посвящённые России, мужеству, воинской доблести и героизму, рассказали организаторы.





На одной сцене соберутся воспитанники музыкальных школ и школ искусств Москвы и Подмосковья: детские и юношеские духовые оркестры, ансамбли ударных инструментов, хоровые и хореографические коллективы.





Главным событием вечера станет исполнение легендарных произведений «День Победы» Давида Тухманова и «Прощание славянки» Василия Агапкина сводным духовым оркестром. Управлять коллективом будет президент Российского духового общества Михаил Брызгалов. Вести праздничный концерт будут воспитанники «Школы ведущих» движения детей и молодёжи Движение Первых.



