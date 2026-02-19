В Москве открылся мемориальный музей Всеволода Шиловского

В Москве открылся мемориальный музей народного артиста России Всеволода Шиловского.



Экспозиция, посвященная памяти выдающегося актера и режиссера, начала работу в театре-студии, который носит его имя.





Как сообщили в пресс-службе учреждения, инициатором и организатором пространства выступил попечитель и соучредитель Театра Всеволода Шиловского Павел Гусев.





Посетители музея смогут увидеть уникальные экспонаты, рассказывающие о творческом пути мастера. Среди них — сценический костюм, в котором Шиловский исполнял роль Серебрякова в спектакле «Дядя Ваня», пьесы с пометками, оставленными его рукой, а также любимая чашка со стола артиста. Частью экспозиции стали и государственные награды, которых был удостоен артист.



