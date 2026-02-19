В рамках Годов культуры России и Китая за два года прошло 430 мероприятий в 94 городах
В рамках перекрестных Годов культуры России и Китая состоялось 430 мероприятий в 58 городах Китая и 36 городах России.
Об этом министр культуры России Ольга Любимова сообщила в интервью CGTN. Глава ведомства подвела итоги перекрестных Годов культуры России и Китая и отметила высокий интерес китайской публики к российскому искусству.
«Русский музей, Третьяковская галерея, Музеи Московского кремля, Российский этнографический музей и другие наши сокровищницы представили в КНР множество ярких выставок. Востребованной оказалась и концертная деятельность отечественных коллективов. С огромным успехом прошли китайские гастроли Большого и Мариинского театров под руководством маэстро Валерия Гергиева. Знаковым событием стало выступление Ильдара Абдразакова у Великой Китайской стены», — отметила министр.
По словам Ольги Любимовой, Годы культуры дали мощный импульс сотрудничеству в кинематографе. Сейчас в производстве находится фильм «Черный шелк» — продолжение совместной картины «Красный шелк». С китайской стороной уже подписан стратегический документ о сотрудничестве в области кино до 2030 года.
Ключевым направлением совместной работы остается и сфера образования. Министр высоко оценила талант китайских студентов, обучающихся в творческих вузах России.
«Уверена, впереди нас ждет множество совместных постановок, премьер и гастролей», — сказала глава ведомства.
Фото: max.ru/olga_b_lyubimova