Вышел трейлер второй части сказки «Домовенок Кузя»

Создатели семейной комедии о домовенке Кузе представили трейлер фильма «Домовенок Кузя 2».





В новой части фильма домовенок Кузя продолжает жить с Наташей и ее семьей. Добрая Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став неожиданной помощницей для окружающих. Идиллия рушится с появлением загадочной гостьи — домовенка Тихони. Вместе с ней в жизнь героев врывается новая волна волшебных приключений.





Как сообщают создатели, героям вновь предстоит объединиться, чтобы защитить мир от могущественного и злого Кощея и сохранить сказки такими же волшебными и светлыми.





Режиссерское кресло вновь занял Виктор Лакисов. Образ Кощея воплотил Иван Охлобыстин. К своим ролям вернулись Екатерина Стулова, София Петрова, Марк Богатырев, Женя Малахова, Олег Комаров, Алексей Гаврилов, Марк Андреасян и другие. Домовенка Кузю озвучивает Сергей Бурунов, а Нафаню — Гарик Харламов. Новая героиня Тихоня заговорит голосом певицы Полины Гагариной.





Продолжение волшебной сказки с любимыми героями выйдет в широкий прокат 19 марта.



