Бахрушинский музей представит три обновленных филиала до конца 2026 года

Бахрушинский театральный музей готовит к открытию три обновленных филиала в 2026 году.



Посетителей ждут Музей-квартира Всеволода Мейерхольда, Дом-музей Александра Островского и Музей-студия Радиотеатра. Об этом сообщила генеральный директор музея Кристина Трубинова, передает ТАСС.





«Мы надеемся, что в 2026 году откроем не два, а три филиала. Помимо Музея-квартиры Мейерхольда и Дома-музея Островского, у нас есть еще одно уникальное пространство — Музей-студия Радиотеатра, над этим проектом мы сейчас активно работаем, — рассказала она. — Радиотеатр — это действительно фантастическое явление, по сути, спектакль по радио, особый жанр, который сегодня можно заново открыть для современной аудитории. Что важно: во всех трех объектах реставрационные работы уже завершены. Мы вышли на этап чистовой готовности».



Экспозиция Музея-квартиры Всеволода Мейерхольда расскажет о его театре и особенностях режиссерского подхода. Гости увидят воссозданный кабинет мастера, а также смогут познакомиться со спектаклем «Маскарад» — последней постановкой Российской империи, где художником-постановщиком выступил Александр Головин, а режиссером — Мейерхольд. Особый акцент в музее сделают на новом формате взаимодействия с публикой.



«И, наконец, Музей-студия Радиотеатра — это пространство другого типа. Там меньше „мемориальности“ в привычном смысле, зато очень много „живого опыта“. Нам важно создать атмосферу и ощущение жанра, чтобы посетитель понял, как это работало и почему это было так увлекательно, — отметила гендиректор. — Мы вдохновлялись историей хозяйки этой квартиры и тем массивом материалов, который был ею собран о радиотеатре за время работы на Гостелерадио».



В планах музея не только представить аппаратуру и технологии прошлого, но и воссоздавать радиоспектакли, пробовать их записывать.



