В России выйдет сборник «Герои и образцы для подражания»
В России выпустят сборник «Герои и образцы для подражания».
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова по итогам заседания экспертов при межведомственной группе по вопросам воспитания детей и молодежи.
«Обсудили интеграцию и опыт участников и ветеранов специальной военной операции при формировании образа современного героя. Кроме того, рассмотрели конкурсные форматы, грантовые программы и другие меры поддержки авторов, которые сегодня обращаются к теме героев современности», — написала министр в MAX.
По словам Ольги Любимовой, в сборник войдут истории подвигов и значимых достижений россиян: военнослужащих, спасателей, сотрудников правоохранительных органов, врачей, ученых, людей труда и других граждан, чьи заслуги и поступки удостоены общественного признания.
Фото: max.ru/olga_b_lyubimova