С 20 по 22 февраля в Армении пройдет Фестиваль российского кино, передает пресс-служба Минкультуры России.





В афишу смотра вошли пять картин. Откроет фестиваль киноверсия известной сказки Алексея Толстого — фильм «Буратино» режиссера Игоря Волошина. В программу также вошли фильмы «Мужу привет», «Первый на олимпе», «Доктор Динозавров», «Северный полюс».



«На протяжении многих лет наши страны связывают теплые дружеские отношения. Показы российских кинолент в Ереване стали доброй традицией, еще одним шагом для укрепления культурного сотрудничества и дальнейшего творческого взаимодействия», — прокомментировала событие министр культуры России Ольга Любимова.



