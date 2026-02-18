Музей Победы представит в Ханое выставку «Парад Победителей»

В столице Вьетнама 20 февраля начинает работу историко-документальная выставка «Парад Победителей».



Торжественное открытие экспозиции, подготовленной московским Музеем Победы, состоится в Русском доме в Ханое. Мероприятие приурочено к празднованию Дня защитника Отечества.





Как сообщили организаторы, в основу выставочного проекта легли уникальные материалы из фондов Музея Победы, повествующие об истории первого триумфального шествия на Красной площади, состоявшегося 24 июня 1945 года.





«Легендарный парад на Красной площади поставил точку в самой кровопролитной войне в истории человечества. По брусчатке мимо трибуны Мавзолея торжественным маршем прошли бойцы Красной армии, воевавшие на фронтах Великой Отечественной. В параде приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31 116 сержантов и солдат, 1400 военных музыкантов, а также 1850 единиц боевой техники», — отметили в Музее Победы.





Посетители выставки смогут увидеть оцифрованные фотографии, рассекреченные документы военных лет, произведения живописи и личные вещи героев. Экспозиция детально раскрывает подготовку и проведение исторического парада. Среди представленных материалов — схемы расположения войск на Красной площади, редкие кадры салюта вечером 24 июня 1945 года, а также портреты Маршалов Советского Союза кисти заслуженного художника России Виктора Шилова.



