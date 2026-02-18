Пять ведущих театров Москвы представят спектакли в Курской области

В 2026 году в Курской области пять ведущих федеральных театров из Москвы представят свои постановки.



Первые спектакли зрители увидят уже этой весной, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.





Гастрольная программа охватит как драматическое, так и музыкальное искусство.





По словам главы региона, в Курске выступят труппы «Современника», театра Моссовета, Центрального академического театра Российской Армии, «Табакерки», а также артисты Оперной студии ГМПИ имени Ипполитова-Иванова.



