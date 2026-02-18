Пять ведущих театров Москвы представят спектакли в Курской области
В 2026 году в Курской области пять ведущих федеральных театров из Москвы представят свои постановки.
Первые спектакли зрители увидят уже этой весной, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Гастрольная программа охватит как драматическое, так и музыкальное искусство.
По словам главы региона, в Курске выступят труппы «Современника», театра Моссовета, Центрального академического театра Российской Армии, «Табакерки», а также артисты Оперной студии ГМПИ имени Ипполитова-Иванова.
Как подчеркнул губернатор, «Большие гастроли» в Курск стали возможны и продолжаются благодаря личной поддержке зампред правительства Татьяны Голиковой и министра культуры Ольги Любимовой.
«Очень рад, что в этом году куряне вновь смогут увидеть лучшие постановки от ведущих театральных коллективов страны по доступным ценам!», — написал Хинштейн.
Фото: Freepik