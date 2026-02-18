Севастопольская опера представит в Мордовии премьеру оперы «Дуэнья»

Севастопольский государственный театр оперы и балета представит на сцене Мордовии премьеру оперы Сергея Прокофьева «Дуэнья».



Показы, приуроченные к 135-летию со дня рождения композитора, состоятся 28 и 29 марта на сцене Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева.





«Опера покорила сердца слушателей своей поэтичностью, изящным юмором и тонкой лирикой. Театральная история „Дуэньи“ продолжает пополняться новыми прочтениями из года в год, и Севастопольский государственный театр оперы и балета предлагает зрителям собственную интерпретацию этого оптимистичного шедевра, полную свежих творческих идей», — отметили организаторы.





Над постановкой работает творческая команда во главе с главным режиссером Ляйсан Сафаргуловой. Визуальное решение спектакля разработали сценограф, обладатель «Золотой Маски» Екатерина Малинина и известный художник по свету Константин Удовиченко. Автором хореографии выступила заслуженный деятель искусств РФ Рамуне Ходоркайте, а ответственным концертмейстером — Евгений Сергеев. В спектакле заняты как именитые оперные исполнители, так и молодые артисты — победители открытого конкурсного отбора, который театр провел осенью 2025 года.



