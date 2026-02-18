Фестиваль Artflection объединит стрит-арт и ремесло на двух площадках Москвы

В Москве 7 и 8 марта пройдет фестиваль искусств и ремесел Artflection.



Впервые за свою историю фестивальные мероприятия пройдут на двух площадках — в «Бойлерной» на Хлебозаводе № 9 и в Amber Plaza. Центральной темой весеннего смотра станет стрит-арт, сообщили организаторы.



Участие в фестивале примут 250 профессиональных мастеров из десятков городов России. Посетители увидят новые штучные работы, тотальные инсталляции, креативные пространства и открытые мастерские. Уникальной особенностью программы станет коллаборация ремесленников с каллиграфами и граффити-художниками фестиваля «Ё-ФЕСТ».





«Мы создаем знаковое событие в направлении искусств и ремесел, подсвечивающее социальную и художественную ценность ручного труда, популяризирующее сближение эстетической функции искусства и утилитарности предметов. В пространстве фестиваля гости могут не только наблюдать или создавать необычные вещи своими руками, но и взаимодействовать с пространством, высказываться и даже преображать его самостоятельно», — рассказала Светлана Макарова, создательница и арт-куратор фестиваля.



