Фестиваль Artflection объединит стрит-арт и ремесло на двух площадках Москвы
В Москве 7 и 8 марта пройдет фестиваль искусств и ремесел Artflection.
Впервые за свою историю фестивальные мероприятия пройдут на двух площадках — в «Бойлерной» на Хлебозаводе № 9 и в Amber Plaza. Центральной темой весеннего смотра станет стрит-арт, сообщили организаторы.
Участие в фестивале примут 250 профессиональных мастеров из десятков городов России. Посетители увидят новые штучные работы, тотальные инсталляции, креативные пространства и открытые мастерские. Уникальной особенностью программы станет коллаборация ремесленников с каллиграфами и граффити-художниками фестиваля «Ё-ФЕСТ».
Впервые за свою историю фестивальные мероприятия пройдут на двух площадках — в «Бойлерной» на Хлебозаводе № 9 и в Amber Plaza. Центральной темой весеннего смотра станет стрит-арт, сообщили организаторы.
Участие в фестивале примут 250 профессиональных мастеров из десятков городов России. Посетители увидят новые штучные работы, тотальные инсталляции, креативные пространства и открытые мастерские. Уникальной особенностью программы станет коллаборация ремесленников с каллиграфами и граффити-художниками фестиваля «Ё-ФЕСТ».
«Мы создаем знаковое событие в направлении искусств и ремесел, подсвечивающее социальную и художественную ценность ручного труда, популяризирующее сближение эстетической функции искусства и утилитарности предметов. В пространстве фестиваля гости могут не только наблюдать или создавать необычные вещи своими руками, но и взаимодействовать с пространством, высказываться и даже преображать его самостоятельно», — рассказала Светлана Макарова, создательница и арт-куратор фестиваля.
Мероприятие проводится с 2013 года. За это время в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре прошло более 90 мероприятий.
Фото предоставлено организатором