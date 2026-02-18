В петербургском музее «Росфото» представят реконструкцию аппарата Прокудина-Горского

В Государственном музейно-выставочном центре «Росфото» в Санкт-Петербурге откроется выставка, рассказывающая об эволюции цветной фотографии.



Ключевым экспонатом выставки «Фотография. Изобретая цвет» станет воссозданный проекционный аппарат Сергея Прокудина-Горского — изобретателя, стоявшего у истоков цветной съемки в дореволюционной России, сообщают организаторы.





Экспозиция, которая займет весь третий этаж, знакомит зрителей с процессом зарождения и развития технологий цветопередачи. Особенностью нового зала является интерактивная инсталляция, позволяющая понять принцип работы первых цветных проекторов.





Помимо исторической реконструкции, посетители увидят образцы фотоматериалов прошлого века: от любительских пленок «Свема» и ORWO до профессиональной легендарной пленки Kodachrome. Отдельный блок посвящен переходу на «цифру» — здесь демонстрируются снимки с камер конца 1990-х и работы, фиксирующие оптические явления, неразличимые для человеческого глаза.



