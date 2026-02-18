Объявлены лауреаты премии «Большая цифра»

В рамках форума CSTB.PRO.MEDIA состоялась торжественная церемония вручения Национальной премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая цифра».



Победителей определяли как профессионалы индустрии, так и телезрители: в открытом голосовании на сайте премии приняли участие 242 650 человек.





Среди игровых сериалов стриминговых платформ жюри выделило проекты «Гипнозис», «Камбэк» и «Волшебный участок 2». Зрительские симпатии в этой категории достались сериалам «Этерна», «Ландыши. Такая нежная любовь» и «Праздники». Лучшим детективом или триллером был признан сериал «Аутсорс».





В номинации «Фильм для семейного просмотра» профессиональное жюри отдало предпочтение комедии «Невероятные приключения Шурика». Зрители же лучшим в этой категории назвали фильм «Артек. Сквозь столетия».





Полный перечень лауреатов включает множество категорий.





Среди оригинальных сериалов собственного производства награды в различных жанрах получили: документальный сериал «Черкизон. Ад и рай новой России», драма «Камбэк», комедия «Волшебный участок 2», фэнтези «Гипнозис» и исторический сериал «Дорогой Вилли». В анимации отметили «Простоквашино» и «Белые сны».





Приз зрительских симпатий среди сериалов завоевали «Победа» (документалистика), «Ландыши. Такая нежная любовь» (драма), «Праздники, 3 сезон» (комедия), «Этерна» (фэнтези), «13 карт» и «Чебурашка» (анимация), а также «Государь» (исторический сериал).





Среди оригинальных шоу жюри высоко оценило музыкальный проект «Обсудим в антракте», развлекательные шоу «Аватар» и «Беременна по обману», кулинарное — «Битва шефов. Звезды» и спортивно-развлекательное — «Титаны».





Лучшими оригинальными фильмами по версии профессионалов стали документальная лента «Киностудия Горького. Главная роль», художественные картины «Семейное счастье» и «Мужу привет», а также упомянутые «Невероятные приключения Шурика». Зрительское голосование в этой категории принесло победу фильмам «Исторический парад Победы 1945 года», «Батя 2. Дед» и «Артек. Сквозь столетия».