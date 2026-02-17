Произведения искусства из 45 стран покажут на фестивале в Петербурге

В Санкт-Петербурге готовится к открытию масштабный художественный форум, передает ТАСС.



Седьмой фестиваль «Вокруг света: искусство без границ» стартует в Академии Штиглица 26 февраля. Гостям представят более тысячи произведений мастеров из 45 государств. Седьмой фестиваль «Вокруг света: искусство без границ» стартует в Академии Штиглица 26 февраля. Гостям представят более тысячи произведений мастеров из 45 государств.





О деталях предстоящего события рассказала профессор кафедры живописи и реставрации академии Людмила Кирсанова. По ее словам, экспозиция призвана познакомить петербуржцев и гостей города с творчеством художников со всего мира. Организаторы также подготовили специальную программу для посетителей. Три раза в день студенты кафедры истории искусств будут проводить экскурсии, знакомить гостей с представленными работами и залами академии.





Центральным событием фестиваля станет выставка-конкурс «Мир глазами художника». В ней примут участие студенты и преподаватели академии, представители вузов-партнеров, а также иностранные художники и дизайнеры. Оценивать работы будет интернациональное жюри, в состав которого войдут мастера из Италии, Испании, Азербайджана, Турции, Индии, Финляндии и других стран.



