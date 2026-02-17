Более 100 фильмов из 30 стран вошли в конкурсную программу фестиваля «Циолковский»

Жюри VII Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский» завершило отбор конкурсной программы.



В нее вошли 115 картин из 30 стран мира, при этом самую многочисленную категорию составила анимация — 50 лент, сообщили в пресс-службе смотра.





«По результатам работы отборочного комитета в конкурсную программу кинофестиваля вошли 115 картин из 30 стран. Это 16 полнокупольных, 27 документальных кинолент, 21 игровой фильм, 50 анимационных картин и один анимационный сериал», — рассказали организаторы.





Всего на фестиваль было подано более 2 тысяч заявок из 120 государств. География участников охватила Иран, Индию, Россию, Бразилию, США, Францию, Великобританию, Польшу, Турцию, Италию, Китай и многие другие страны.





Мероприятие пройдет в Калуге с 10 по 14 апреля. Основной площадкой станет Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского. Кроме того, показы и события фестиваля примут Инновационный культурный центр (ИКЦ), Дом народного творчества и кино «Центральный», Калужская областная научная библиотека им. В. Г. Белинского, Дом печати, Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского, областной молодежный центр и Театр села.



