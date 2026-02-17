Более 600 человек приняли участие в фестивале «Поет молодежь России»

В Новосибирске подвели итоги I Всероссийского фестиваля академического хорового искусства «Поет молодежь России».



Масштабный форум, объединивший более шестисот участников, торжественно завершился на сцене «Сибирь-Концерта», сообщает региональное министерство культуры.





В течение нескольких дней конкурсные и концертные мероприятия проходили на ведущих площадках города — в Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки и в Вознесенском кафедральном соборе. Кульминацией фестиваля стал гала-концерт, в котором приняли участие лучшие академические коллективы страны. В их исполнении прозвучали шедевры русской и зарубежной классики, духовные песнопения, современные хоровые сочинения и обработки народных песен.





Программа фестиваля охватила разнообразные жанры — от масштабных хоровых полотен до камерных номеров.



