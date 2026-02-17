В Москве снимут сериал с Михаилом Ефремовым

В Москве стартуют съемки нового сериала с Михаилом Ефремовым. Артист сыграет в проекте главную роль, передает ТАСС.



Съемочный процесс ориентировочно займет три месяца и полностью пройдет в Москве.





Информацию о запуске ленты подтвердил режиссер картины Сергей Кальварский.



«Проект в работе, все в порядке. <...> Съемки будут проходить в Москве и ориентировочно займут три месяца», — сообщил постановщик. Он также добавил, что Ефремову предстоит воплотить на экране положительного персонажа.



