В Москве снимут сериал с Михаилом Ефремовым
В Москве стартуют съемки нового сериала с Михаилом Ефремовым. Артист сыграет в проекте главную роль, передает ТАСС.
Съемочный процесс ориентировочно займет три месяца и полностью пройдет в Москве.
Съемочный процесс ориентировочно займет три месяца и полностью пройдет в Москве.
Информацию о запуске ленты подтвердил режиссер картины Сергей Кальварский.
«Проект в работе, все в порядке. <...> Съемки будут проходить в Москве и ориентировочно займут три месяца», — сообщил постановщик. Он также добавил, что Ефремову предстоит воплотить на экране положительного персонажа.
«Проект в работе, все в порядке. <...> Съемки будут проходить в Москве и ориентировочно займут три месяца», — сообщил постановщик. Он также добавил, что Ефремову предстоит воплотить на экране положительного персонажа.
Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор до 7,5 года, приняв во внимание факт возмещения морального вреда потерпевшим. 24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство актера об условно-досрочном освобождении.
Фото: Артур Новосильцев/АГН "Москва"