Исследовательский центр для детей появился в музее-заповеднике «Херсонес Таврический»
В фондохранилище музея-заповедника «Херсонес Таврический» открылся Исследовательски детский центр «Эврика», сообщила министр культуры Ольга Любимова в Max.
Пространство позволяет детям разных возрастов и их родителям познакомиться с работой археологов, реставраторов, другими музейными профессиями.
Интерактивный электронный комплекс в центре имитирует реальные археологические раскопки.
«На базе центра планируется проводить мастер-классы, театрализованные и иммерсивные экскурсии, лекции и кинолектории. Юные посетители будут разрабатывать собственные исследовательские проекты в „Малой академии херсонесских наук“, принимать участие в спектаклях и образовательных программах», — говорится в сообщении министра.
Фото: max.ru/olga_b_lyubimova