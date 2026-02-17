Исследовательский центр для детей появился в музее-заповеднике «Херсонес Таврический»

В фондохранилище музея-заповедника «Херсонес Таврический» открылся Исследовательски детский центр «Эврика», сообщила министр культуры Ольга Любимова в Max.

Пространство позволяет детям разных возрастов и их родителям познакомиться с работой археологов, реставраторов, другими музейными профессиями.

Интерактивный электронный комплекс в центре имитирует реальные археологические раскопки.

«На базе центра планируется проводить мастер-классы, театрализованные и иммерсивные экскурсии, лекции и кинолектории. Юные посетители будут разрабатывать собственные исследовательские проекты в „Малой академии херсонесских наук“, принимать участие в спектаклях и образовательных программах», — говорится в сообщении министра.


Фото: max.ru/olga_b_lyubimova