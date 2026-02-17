Стартовал прием заявок на 18-й Московский питчинг дебютантов

Объявлен старт приема заявок на участие в 18-м Московском питчинге дебютантов.



Мероприятие состоится в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля.





Как сообщили в оргкомитете, питчинг ориентирован на поиск и экспертную оценку дебютных кинопроектов участников, развитие профессиональных компетенций дебютантов и их интеграцию в индустриальную среду. Участники получат возможность презентовать проекты представителям продюсерских компаний, онлайн-платформ, фестивалей и студий, а также установить контакты для дальнейшего развития проектов.





К участию приглашаются дебютанты — граждане Российской Федерации без возрастных ограничений: сценаристы, режиссеры и продюсеры, имеющие ограниченный опыт реализованных проектов.





Общий призовой фонд питчинга составляет 2 миллиона рублей. Средства предоставляются на съемку тизера или завершение проекта.





Питчинг проводится по следующим категориям: «Полнометражное кино», «Документальное кино и сериалы», «Микродрамы», «Проекты в стадии завершения».



