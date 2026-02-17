В театре «У Никитских ворот» пройдет премьера спектакля «Морфий»

На Старой сцене театра «У Никитских ворот» 26 и 27 февраля состоится премьера спектакля «Морфий».



Это дебютная режиссерская работа заслуженного артиста РФ Дениса Юченкова по одноименному рассказу Михаила Булгакова.





Художественный руководитель театра Марк Розовский рассказал, что новая сценическая версия классического текста нацелена на глубокое эмоциональное воздействие.





«Растерзанная болезнью душа главного героя неминуемо должна вызвать нас на сопереживание, а чувство нестерпимой боли у доктора Полякова должно предупредить нас об опасности увлечения наркотиками и в наше время», — отметил он.





Одной из главных премьер сезона стал «Новый Гамлет» в постановке Марка Розовского. Ключевая особенность версии — заглавная роль, которую исполняет актриса Яна Прыжанкова.

Актриса отметила, что для нее это работа стала внутренним поиском.



«Тема предательства, тема отношений отца с матерью... они вечные. Мстить, защищать себя? Или не мстить? Достойна ли месть собственной гибели?» — поделилась актриса.



