Умер американский режиссер Фредерик Вайсман

Американский режиссер-документалист Фредерик Вайсман скончался в возрасте 96 лет.



О смерти мастера сообщила основанная им компания Zipporah Films.





«С глубочайшим прискорбием компания Zipporah Films и семья Вайсмана сообщает об уходе из жизни Фредерика Вайсмана», — говорится в сообщении на сайте компании.





За свою карьеру, продолжавшуюся около шестидесяти лет, Вайсман создал более 40 фильмов. Одной из последних его работ стало художественное повествование «Пара» (Un Couple), посвященное отношениям Льва Толстого и его жены Софьи Андреевны. Картина была представлена на Венецианском кинофестивале в 2022 году.



