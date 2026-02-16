MusicAeterna представит в Москве и Петербурге программу из сочинений Куртага и Брамса

В Большом зале Московской консерватории хор и оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса 5 и 6 апреля исполнят сочинения Дьёрдя Куртага, а также один из самых известных неканонических реквиемов в академической музыке — «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса.



В этом году Дьёрдь Куртаг, один из самых крупных композиторов современной Европы, празднует свое 100-летие.



MusicAeterna исполнит два сочинения, которые вобрали в себя характерные черты его творчества. «Песни уныния и печали» — 20-минутный хоровой цикл на стихи русских поэтов от Лермонтова до Мандельштама и Цветаевой и «Надгробие для Штефана» — типичный для Куртага инструментальный «реквием».





Новая программа прозвучит в Москве дважды — 5 и 6 апреля в Большом зале Московской консерватории.









Фото: Никита Чунтомов/пресс-служба musicAeterna Перед концертами в обоих городах пройдет Лаборатория современного зрителя.







