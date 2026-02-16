Объявлен шорт-лист номинантов премии АПКиТ





Фото: кадр из фильма "Аутсорс"

По результатам голосования продюсеров в список вошел 41 проект и 68 специалистов в индивидуальных категориях.Наибольшее количество номинаций у драмы «Аутсорс» производства продюсерской компании «Среда». Она претендует на победу в девяти категориях. В шести номинациях заявлен мистический триллер «Бар „Один звонок“» от КИОН, столько же у комедии «Подслушано в Рыбинске» от 1-2-3 Production.Мелодрама «Ландыши. Такая нежная любовь» производства компании «Всемирные Русские Студии», Wink и «НМГ Студии» при поддержке ИРИ стала номинантом в пяти категориях.Среди номинантов в категории лучший полнометражный художественный фильм «Август», «Батя 2. Дед» и «Пророк. История Александра Пушкина». В категории лучший онлайн-сериал (7 и более серий) — «Аутсорс», «Бар „Один звонок“» и «Ландыши. Такая нежная любовь». В категории лучший комедийный сериал — «Волшебный участок» (второй сезон), «Олдскул» и «Подслушано в Рыбинске».На лучшую режиссерскую работу номинированы в том числе Душан Глигоров («Аутсорс»), Сергей Филатов («Бар „Один звонок“») и Петр Тодоровский («Подслушано в Рыбинске»).На премию в номинации «Лучший актера сериала» — Иван Янковский («Аутсорс»), Данила Козловский («Бар „Один звонок“») и Тимофей Трибунцев («Подслушано в Рыбинске»). Среди актрис в шорт-лист попали Марина Александрова («Дыши»), Ника Здорик («Ландыши. Такая нежная любовь») и Мария Аронова («Олдскул»).Лауреаты XIII Премии АПКиТ будут объявлены в ходе торжественной церемонии вручения 19 мая.