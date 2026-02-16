В Архангельске начала работу кинолаборатория «Северный байопик»

В Архангельске стартовала работа Межрегиональной студенческой кинолаборатории «Северный байопик», передает ТАСС.



В течение полугода студенты Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ) и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) будут работать над сценарными заявками, посвященными знаменитым уроженцам Русского Севера. В дальнейшем эти истории могут лечь в основу полнометражных кинолент.





Как отметили организаторы, уникальность проекта заключается в междисциплинарном и межуниверситетском взаимодействии. Команды сформированы из студентов двух вузов: гуманитарии из Архангельска (социологи и историки) занимаются углубленным историческим исследованием, работой с архивами и проверкой фактов, а будущие режиссеры и сценаристы из Санкт-Петербурга отвечают за драматургию и экранное воплощение. Для студентов САФУ это возможность приобрести новые компетенции и получить реальный опыт в кинопроизводстве.





Выбор исторических личностей для будущих байопиков был сделан на основе социологического опроса жителей региона и рекомендаций министерства культуры Архангельской области. Перед студентами поставлена задача разработать сценарии о семи выдающихся северянах. В их число вошли духовные деятели, художники, исследователи, предприниматели и представители культурного наследия: святой праведный Иоанн Кронштадтский, художник Александр Борисов, купцы Строгановы, первый Главный правитель русских поселений в Америке Александр Баранов, ученая Ксения Гемп, писатель и художник Степан Писахов, а также основательница Государственного академического Северного русского народного хора Антонина Колотилова. О многих из них до сих пор не снято биографических лент.





Первый этап включает курс онлайн-лекций с практическими заданиями, анализом фильмов и разбором методов работы с историческим материалом. В мае к проекту присоединятся студенты из Санкт-Петербурга.



