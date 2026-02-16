В Карелии число участников программы «Земский работник культуры» увеличится в пять раз

Власти Карелии объявили о значительном расширении кадровой программы «Земский работник культуры» в 2026 году.



Вместо трех специалистов, трудоустроенных годом ранее, регион планирует принять 14 педагогов, что почти в пять раз превышает показатели 2025-го, Вместо трех специалистов, трудоустроенных годом ранее, регион планирует принять 14 педагогов, что почти в пять раз превышает показатели 2025-го, передает ТАСС.





Старт приема заявок для участия в конкурсном отборе намечен на 15 апреля. Вакансии будут доступны в учреждениях культуры и образовательных организациях, расположенных в районах республики.



Программа «Земский работник культуры» действует в России с 2025 года. Ее цель — привлечение квалифицированных кадров в населенные пункты с численностью жителей до 50 тысяч человек. За время реализации инициативы по всей стране более тысячи специалистов успешно прошли отбор и приступили к работе, получив единовременные выплаты в размере 1 млн рублей (в некоторых регионах — 2 млн рублей).





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ







