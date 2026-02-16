В Луганске прошли гастроли Кинешемского драмтеатра

Кинешемский драматический театр имени А.Н. Островского с большим успехом завершил двухдневные гастроли в Луганске, передает минкультуры ЛНР.





В заключительный день программы коллектив представил два разных по жанру спектакля.





Днем для юной публики был показан спектакль-легенда «Мальчиш-Кибальчиш», созданный по мотивам произведения Аркадия Гайдара. Постановка затрагивает темы долга, патриотизма и связи поколений.





Вечером зрителям представили лирическую комедию «Выбор» по пьесе Виктора Розова «В добрый час!». Спектакль поставил перед залом непростые философские вопросы о выборе между компромиссом и подвигом, правдой и обманчивым комфортом.



