Продлен прием заявок на соискание премии мэра Москвы

Продлен прием заявок на соискание премии мэра Москвы

Прием заявок на соискание премии мэра Москвы в сфере культуры и искусства продлен до 20 февраля, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Учащиеся московских школ и колледжей искусств соревнуются в 34 номинациях в области музыкального, изобразительного, театрального и хореографического искусства.

«Мы решили продлить прием заявок на соискание премии еще на пять дней — теперь успеть стать участником можно до 20 февраля. У большего числа ребят появится шанс проявить себя и получить поддержку мэра Москвы в сфере культуры и искусства», — рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Очные прослушивания второго тура пройдут с 20 марта по 10 апреля. В рамках третьего этапа открытые выступления и выставки на лучших площадках столицы продлятся с 20 апреля по 25 мая. Экспертное жюри определит лауреатов в каждой из номинаций — торжественная церемония награждения пройдет с 30 мая по 5 июня.

Фото: пресс-служба Минкультуры России