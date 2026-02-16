Продлен прием заявок на соискание премии мэра Москвы
Прием заявок на соискание премии мэра Москвы в сфере культуры и искусства продлен до 20 февраля, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.
Учащиеся московских школ и колледжей искусств соревнуются в 34 номинациях в области музыкального, изобразительного, театрального и хореографического искусства.
«Мы решили продлить прием заявок на соискание премии еще на пять дней — теперь успеть стать участником можно до 20 февраля. У большего числа ребят появится шанс проявить себя и получить поддержку мэра Москвы в сфере культуры и искусства», — рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
Очные прослушивания второго тура пройдут с 20 марта по 10 апреля. В рамках третьего этапа открытые выступления и выставки на лучших площадках столицы продлятся с 20 апреля по 25 мая. Экспертное жюри определит лауреатов в каждой из номинаций — торжественная церемония награждения пройдет с 30 мая по 5 июня.
Фото: пресс-служба Минкультуры России