Продлен прием заявок на соискание премии мэра Москвы

Прием заявок на соискание премии мэра Москвы в сфере культуры и искусства продлен до 20 февраля, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.



Учащиеся московских школ и колледжей искусств соревнуются в 34 номинациях в области музыкального, изобразительного, театрального и хореографического искусства.





«Мы решили продлить прием заявок на соискание премии еще на пять дней — теперь успеть стать участником можно до 20 февраля. У большего числа ребят появится шанс проявить себя и получить поддержку мэра Москвы в сфере культуры и искусства», — рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.



