Военная драма «Малыш» выйдет в прокат 26 февраля

В России 26 февраля в широкий прокат выходит художественный фильм «Малыш».



Военная драма рассказывает историю молодого рэпера, который добровольно отправляется на фронт, чтобы вызволить мать из осажденного Мариуполя, отложив мечты о музыкальной карьере. Действие разворачивается на фоне специальной военной операции.





Роль главного героя исполнил Глеб Калюжный. Режиссером картины выступил Андрей Симонов, уже знакомый зрителю по фильму «20/22», который стал первой художественной лентой о спецоперации.





Сценарий основан на реальных событиях из жизни Павла Чертока — одного из самых юных ополченцев ДНР, получившего позывной «Малыш». В 2024 году Павел присоединился к программе #СВОёКИНО в Академии «Меганом» и выступил соавтором сценария к этому фильму.





Проект реализован при поддержке Фонда кино, Первого канала и контент-студии «Юг.Кино». Съемочный процесс проходил в Донецке, Мариуполе, а также в Крыму на базе студии «Юг.Кино».



