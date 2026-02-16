Показы проекта «Театр в усадьбах» пройдут в Мураново

В музее-заповеднике «Усадьба Мураново» имени Ф.И. Тютчева 21 февраля состоятся первые в этом году показы проекта «Театр в усадьбах», сообщает пресс-служба Минкультуры России.



На открытии сезона выступит самарский уличный театр «Пластилиновый дождь». В рамках масленичных гуляний артисты представят перформанс «Белые сны». Хотя широкую известность коллектив получил с 2008 года, его творческий путь начался более трех десятилетий назад, трансформировавшись из пластического молодежного в один из ведущих уличных театров России.





«Несмотря на то, что наш театр объехал уже полстраны от Сахалина до Мурманска, мы ни разу не выступали в исторических усадьбах. Поэтому труппа театра с нетерпением ждет гастролей в Мураново. Очень радует, что Министерство культуры Российской Федерации и Росконцерт инициировали такой интересный проект. Надеемся, что благодаря ему мы не только сможем познакомить зрителей с уличным театром, но и узнаем больше об уникальных усадьбах Подмосковья», — рассказала концертный директор театра «Пластилиновый дождь» Анастасия Захарова.



