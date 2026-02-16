Гергиев и Мариинский театр представят оперу Верди «Сила судьбы» в «Зарядье»

С 16 по 18 февраля в столичном концертном зале «Зарядье» состоятся масштабные гастроли Мариинского театра.



Под управлением Валерия Гергиева солисты оперы, Хор и Симфонический оркестр представят московской публике оперу Джузеппе Верди «Сила судьбы», а также концертные программы, сообщили в пресс-службе театра.





Откроет гастрольный цикл 16 февраля опера «Сила судьбы» Верди. Спектакль будет показан в постановке Элайджи Мошински. Художественное оформление постановки воспроизводит декорации по эскизам Андреаса Роллера, созданным специально к первой постановке. Главные партии в этот вечер исполнят Ирина Чурилова, Ованнес Айвазян, Павел Янковский, Олег Сычёв, Дарья Рябоконь и Александр Никитин.





Концертная программа 17 февраля будет посвящена музыке Сергея Прокофьева. Под управлением маэстро Гергиева прозвучат оратория «Иван Грозный» и фрагменты из балета «Ромео и Джульетта». Солировать в этот вечер будут Ольга Бородина (меццо-сопрано) и Михаил Петренко (бас).



