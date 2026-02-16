Гергиев и Мариинский театр представят оперу Верди «Сила судьбы» в «Зарядье»
С 16 по 18 февраля в столичном концертном зале «Зарядье» состоятся масштабные гастроли Мариинского театра.
Под управлением Валерия Гергиева солисты оперы, Хор и Симфонический оркестр представят московской публике оперу Джузеппе Верди «Сила судьбы», а также концертные программы, сообщили в пресс-службе театра.
Откроет гастрольный цикл 16 февраля опера «Сила судьбы» Верди. Спектакль будет показан в постановке Элайджи Мошински. Художественное оформление постановки воспроизводит декорации по эскизам Андреаса Роллера, созданным специально к первой постановке. Главные партии в этот вечер исполнят Ирина Чурилова, Ованнес Айвазян, Павел Янковский, Олег Сычёв, Дарья Рябоконь и Александр Никитин.
Концертная программа 17 февраля будет посвящена музыке Сергея Прокофьева. Под управлением маэстро Гергиева прозвучат оратория «Иван Грозный» и фрагменты из балета «Ромео и Джульетта». Солировать в этот вечер будут Ольга Бородина (меццо-сопрано) и Михаил Петренко (бас).
Завершатся гастроли 18 февраля вечером сочинений Гектора Берлиоза. В программе — увертюра «Римский карнавал», симфония «Гарольд в Италии» с солирующим альтом и «Фантастическая симфония». Солист — Юрий Афонькин (альт). За дирижерским пультом на всех событиях — Валерий Гергиев.
Фото: Валентин Барановский/пресс-служба Мариинского театра