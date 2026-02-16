В Музее Победы представят реликвии, связанные с историей ВМФ

В Музее Победы 24 февраля начнет работу новая экспозиция «Доблесть российского флота», передает пресс-служба музея.



Выставка, приуроченная ко дню рождения выдающегося флотоводца С. Г. Горшкова, расскажет о ключевых вехах развития Военно-Морского флота России.





«26 февраля 1910 года родился Сергей Георгиевич Горшков. Ко дню рождения организатора отечественного ракетно-ядерного флота, дважды Героя Советского Союза, Адмирала флота Советского Союза школьные музеи из Коломны и Балашихи представят подлинные реликвии из своих коллекций», — отметили в Музее Победы.





Центральное место займут редкие экспонаты: факсимильное издание «Книги Устава морского» 1724 года и военно-морской флаг с легендарного крейсера «Октябрьская революция». Дополнят экспозицию макеты судов — от первого линейного корабля России, парусника «Гото Предестинация», до современных подводных лодок.





Один из разделов будет посвящен биографии Сергея Горшкова. Среди личных вещей флотоводца будет необычный артефакт — чучело крокодила, преподнесенное в дар советскому адмиралу Фиделем Кастро во время визита на Кубу в 1977 году. Также в витринах можно будет увидеть фотографии, документы, записные книжки и наручные часы, принадлежавшие легендарному военачальнику.



