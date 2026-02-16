«Сказка о царе Салтане» возглавила прокат в РФ по итогам выходных

Новый отечественный блокбастер «Сказка о царе Салтане» вышел в лидеры проката по итогам минувших выходных.





Экранизация сказки Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане» от режиссера Сарика Андреасяна собрала с 12 по 15 февраля 671 млн рублей в России и странах СНГ, передает kinobusiness.com. В картине сыграли Павел Прилучный, Алексей Онежен, Лиза Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина и другие.





На вторую строчку поднялась драма «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери». Фильм заработал за выходные 128 млн рублей. Общая касса картины уже перевалила за четверть миллиарда, составив 275,5 млн рублей, что говорит о стабильном интересе публики к продолжению истории.





Тройку лидеров замыкает комедия «Горничная». Добавив в копилку 120,6 млн рублей, фильм довел свои общие сборы до внушительной суммы в 1,425 млрд рублей, оставаясь одним из главных кассовых хитов сезона.





Четвертую позицию занимает хоррор «Убежище» с 69 млн рублей за уик-энд (всего — 231 млн), а замыкает пятерку лидеров комедия «Уволить Жору», которая смогла добавить к своим показателям еще 63 млн рублей.