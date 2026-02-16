Скончалась актриса из «Кин-дза-дза» Людмила Солоденко
На 77-м году жизни скончалась актриса Людмила Солоденко, которую зрители запомнили по ролям в культовых картинах «Кин-дза-дза» и «ТАСС уполномочен заявить».
Информация о кончине артистки появилась на портале kino-teatr.ru. Сообщается, что актриса скончалась 13 февраля в Одессе.
Людмила Солоденко была выпускницей Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. В начале карьеры она выступала как солистка Эстрадного оркестра под управлением Эдди Рознера, взяв сценический псевдоним Лона Лонг. Ее кинодебют состоялся в 1972 году.
Фото: кадр из фильма "ТАСС уполномочен заявить"