Кирилло-Белозерский музей-заповедник проведет более 20 выставок в 2026 году

В 2026 году на всех площадках Кирилло-Белозерского музея-заповедника, включая его филиалы в Вологде, Кириллове и Ферапонтове, будет организовано более 20 выставочных проектов, передает пресс-служба Минкультуры России.



Центральным проектом станет экспозиция «Слово о граде Кириллове», приуроченная к 250-летию города. Посетители смогут познакомиться с историей Кириллова, жизнью известных горожан и их судьбами благодаря подлинным предметам быта, документам, фотографиям и оцифрованным материалам. В рамках юбилейных торжеств также откроется выставка «Русский замок. Кузнечная летопись», подготовленная совместно с РОСИЗО и коллекционером Вячеславом Арбузовым. Этот проект повествует об истории возникновения замков и демонстрирует самые интересные образцы различных эпох.





Одним из важных культурных событий Русского Севера станет празднование 80-летия заслуженного художника России, прославленного вологодского мастера кружевоплетения Галины Мамровской. К юбилею приурочена масштабная выставка, где будут представлены работы художницы из фондов музея, включая уникальные изделия, выполненные в единственном экземпляре специально для музея-заповедника.



Кирилло-Белозерский музей-заповедник представит ряд совместных проектов. Впервые на Вологодчине можно будет увидеть коллекцию архимандрита Алипия — наместника Псково-Печерского монастыря в середине XX века — из собрания Псковского музея-заповедника. В экспозицию войдут произведения Айвазовского, Поленова, Репина, Шишкина, Левитана и других выдающихся русских живописцев, которые удалось собрать священнослужителю. Еще одна выставка, созданная в партнерстве с музеем-заповедником «Остров-град Свияжск», откроет зрителю уникальные свияжские печные изразцы XVII — начала XX века, не имеющие аналогов ни в России, ни в Европе.





Кирилло-Белозерский музей-заповедник также покажет свои коллекции в других регионах. В Свияжске будет представлен проект, посвященный 25-летию включения ансамбля Ферапонтова монастыря в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Череповце музей готовит выставку о символике образа коня в народном искусстве, а в Рязани посетители смогут познакомиться с кружевом из фондов музея-заповедника.







