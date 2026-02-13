Скончался исполнитель хита Moskau, солист Dschinghis Khan Вольфганг Хайхель

На 76-м году жизни скончался Вольфганг Хайхель, солист группы Dschinghis Khan.





Информацию о смерти музыканта подтвердили его представители.





«Вольфганг Хайхель, обладатель неповторимого голоса и солист немецкой поп-группы Dschinghis Khan, скончался. Он умер у себя дома 20 января 2026 года, в возрасте 75 лет», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях.





В сообщении подчеркивается, что смерть артиста стала полной неожиданностью для его семьи, друзей и коллег. Представители музыканта добавили, что с кончиной Вольфганга Хайхеля «немецкий культурный мир потерял личность, оставившую свой след за пределами музыкальной индустрии благодаря своей глобальной преданности и глубокой человечности».



