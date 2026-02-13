В Петербурге пройдут гастроли Приморской сцены Мариинского театра
С 3 по 12 марта на Исторической и Новой сценах Мариинского театра пройдут гастроли Приморской сцены — владивостокская труппа представит петербуржцам свои лучшие балетные постановки.
Откроет серию показов балет «Тысяча и одна ночь». В программе также балет Адольфа Адана «Корсар» и «Щелкунчик» Чайковского.
Кульминацией дальневосточного турне станут показы балета «Тщетная предосторожность» на музыку Луи Герольда в хореографии Олега Виноградова. В театре отметили, что эта комедия положений была впервые представлена на Приморской сцене совсем недавно — премьера состоялась в октябре прошлого года.
В балетной афише театра в марте заявлены также спектакли «Бахчисарайский фонтан», «Шурале», «Конек-Горбунок», бессмертные шедевры Чайковского и Прокофьева — «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Ромео и Джульетта».
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС