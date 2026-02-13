В Кемерове стартовал XII Международный театральный фестиваль-конкурс «Рыжий клоун» им. заслуженного артиста РФ Андрея Владимировича Панина.





Мероприятие открылось на площадке Кемеровского государственного института культуры (КемГИК), передает региональное министерство культуры.





В этом году форум собрал более 450 участников. География проекта охватывает свыше 30 регионов России, а также четыре зарубежные страны.





Организаторы подготовили насыщенную программу. В нее вошли мастер-классы, семинары-практикумы, открытые репетиции и показы спектаклей. Особое внимание уделено инклюзивному направлению: для участников с ограниченными возможностями здоровья проводятся коррекционно-развивающие занятия.





Традиционно участниками фестиваля становятся студенты и преподаватели профильных творческих вузов и училищ, воспитанники детских школ искусств, а также руководители и артисты любительских, школьных и студенческих театров. Конкурсная и образовательная программы проводятся по нескольким ключевым направлениям: «Актерское искусство», «Режиссура», «Речевое исполнительское искусство», «Пластическое искусство», «Вокальное искусство» и «Театральная педагогика».



