На 101-м году жизни скончался писатель Рой Медведев

Писатель, историк Рой Медведев скончался в ночь на 13 февраля на 101-м году жизни.



Об этом сообщила невестка историка, передает РИА Новости.





Рой Медведев известен прежде всего как историк и диссидент, автор нашумевшей книги «К суду истории», разоблачавшей сталинские репрессии. Из-за этой работы он был исключен из КПСС в 1969 году и на долгие годы лишился возможности официально защитить докторскую диссертацию, оставшись кандидатом педагогических наук.



В 1970 году вместе с Андреем Сахаровым и Валентином Турчиным он опубликовал открытое письмо с призывом к демократизации СССР, а его книги, изданные на Западе, стали бестселлерами.



В годы перестройки Медведев был восстановлен в партии, стал народным депутатом СССР и членом Верховного Совета. В 1991 году возглавил Социалистическую партию трудящихся.



