Музей архитектуры представит выставку Сергея Чобана «Что имеем (не) храним»

Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева 20 февраля представит выставку архитектора Сергея Чобана «Что имеем (не) храним».



Экспозиция развернется в пространстве Аптекарского приказа. Выставка включает два тематических блока. Первый посвящен проектам и постройкам Сергея Чобана, второй — размышлениям автора о наследии эпохи модернизма и актуальности идей мастеров того времени. Ключевая тема проекта — художественный язык современной архитектуры, сформировавшийся преимущественно в период послевоенного модернизма.





В основе выставки — 43 рисунка Сергея Чобана, переданные архитектором в дар музею в 2024 году. Работы выполнены в различных техниках: углем, пастелью, карандашом, тушью. Каждый рисунок или серия графических листов образуют пару с одной или несколькими фотографиями. Сопоставление позволяет проследить путь от зарождения архитектурного образа до его воплощения и оценить точность реализации первоначального замысла. Цикл фотографий знаковых объектов московского и ленинградского модернизма специально для выставки выполнил архитектурный фотограф Андрей Белимов-Гущин.





Среди изображенных объектов — как широко известные проекты Сергея Чобана (бизнес-центр «Лангензипен», реконструкция Нижегородских пакгаузов, комплекс «Пресня-Сити» вместе с Центром изучения конструктивизма «Зотов»), так и постройки, реализованные в последние три года. Также посетители увидят рисунки, на которых запечатлены ключевые произведения архитектуры 1940–1980-х годов.



