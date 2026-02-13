В Елабуге открылся обновленный Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства

В Елабуге состоялось открытие обновленного Музея-мастерской декоративно-прикладного искусства, входящего в структуру Елабужского государственного музея-заповедника, сообщили в министерстве культуры Татарстана.





Экспозиция «От ремесла к искусству» знакомит посетителей с богатством традиционных промыслов. Среди представленных направлений — ручное ткачество, роспись и резьба по дереву, художественная роспись по ткани, гончарное и кузнечное дело, создание глиняной игрушки и народной куклы, а также лозоплетение и кожевенное ремесло. Важной частью пространства стали аутентичные интерьеры, воссоздающие рабочие зоны мастера.





Особую ценность представляет само здание музея, являющееся памятником архитектуры. Экспозиция развернулась в цокольном этаже купеческого дома, где сохранились сводчатые потолки и росписи, стилистически отсылающие к убранству старинных теремных палат. Основу экспозиционного ряда составляют исторические инструменты и станки, готовые изделия мастеров, а также предметы из фондовой коллекции.



