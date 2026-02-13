Министр культуры России Ольга Любимова посетила Национальный музей Катара, Музей исламского искусства и Культурную деревню Катара в ходе рабочего визита в государство.



Глава ведомства отметила, что межмузейное сотрудничество с Катаром является одним из наиболее перспективных направлений партнерства благодаря значительному культурному и историческому наследию двух стран.



Она также пригласила катарских коллег на Международный фестиваль «Интермузей» в мае.





В Национальном музее Катара Ольге Любимовой представили 11 взаимосвязанных галерей, каждая из которых повествует об истории и идентичности Катара. Ряд залов включает масштабные кинопроекции, созданные приглашенными режиссерами и произведенные Doha Film Institute. Гости музея имеют возможность знакомиться с экспозициями с помощью всех каналов восприятия, включая звук и даже запахи.





Ольге Любимовой также продемонстрировали пространство Музея исламского искусства. В его коллекции собраны произведения и артефакты, охватывающие период с VII по XX век и географию «от Испании до Китая», при этом в ней подчеркивается разнообразие как религиозной, так и светской культуры. В собрание музея входит художественный металл, керамика, ювелирные изделия, резьба по дереву, текстиль, монеты, стекло, а также более 800 рукописей, включая ранние коранические памятники.



