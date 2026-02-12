Музей «Пресня» представит выставку «Семья. Традиции. СССР»

Музей «Пресня», филиал Музея современной истории России, анонсировал открытие экспозиции «Семья. Традиции. СССР».



Торжественное открытие состоится 17 февраля. В экспозиции представлено более 100 предметов из фондового собрания. Среди них — фотографии, документы, плакаты, бытовые предметы и произведения искусства, включая картину Кузьмы Петрова-Водкина «Первая демонстрация».



Выставка посвящена эволюции института семьи в СССР, роли семейных ценностей и государственной поддержке материнства и детства.





Экспозиция разделена на четыре тематических блока: «Свадьба», «Родной дом», «Дети», «Лето в деревне». Каждый раздел раскрывает ключевые аспекты семейной жизни советского времени: свадебные обряды, воспитание, совместный отдых, традиции загородного досуга. Через живопись, графику и скульптуру авторы проекта обращаются к темам родственных связей, преемственности поколений, образам отца-кормильца и матери — хранительницы домашнего очага.





Выставка продлится до 18 мая 2026 года.



