Картины Брюллова вернулись в Русский музей

В Академическом зале № 14 Михайловского дворца завершились работы по монтажу всемирно известного полотна Карла Брюллова «Последний день Помпеи».





На прошлой неделе «Последний день Помпеи» и еще 32 живописные работы мастера из фондов Русского музея прибыли из Москвы. Более семи месяцев они находились в экспозиции выставки «Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург» в Государственной Третьяковской галерее.





«Последний день Помпеи» после первой за почти 200-летнюю историю картины комплексной научной реставрации посетители Русского музея увидели на масштабной выставке «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова», которая стала самой посещаемой в России за последние пять лет. С октября 2024 по май 2025 года экспозиция собрала более 477 тысяч посетителей.





Выставка в Русском музее объединила ключевые шедевры Брюллова и представила ряд сенсационных экспонатов: впервые был показан фрагмент росписи плафона Исаакиевского собора, а также произведения из частных коллекций, ранее не выставлявшиеся, и запрестольный образ «Христос во гробе», который спустя 116 лет вернулся в Россию и вошел в собрание Русского музея.





Академические залы № 14, 15, а также залы № 16 и 17 откроются после обновления экспозиции 18 февраля.