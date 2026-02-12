В Якутии в 2026 году выпустят 10 фильмов

В 2026 году в Якутии при поддержке Государственной национальной компании «Сахафильм» выйдет 10 фильмов.



В их числе 9 художественных и один документальный фильм, сообщает пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве.



В прокат выйдут фильмы: «Праздник сенокоса», «Моменты нашей жизни. 10 лет спустя», «Золото Тойон Бая: Дневник геолога», «На краю света», «Совесть», «Поворот туда», «Новый воин», «Хаар кынат», «Сегодня — прошлое 3», документальный фильм «Мой сын».





В число больших отраслевых мероприятий 2026 года войдут IX Якутский международный кинофестиваль, кинопремия «Чыпчаал» и фестиваль короткометражных фильмов «Республика Кино».





Кроме того, в республике начнется подготовка проектно-сметной документации на строительство кинопавильона полного цикла в Якутске.









Фото: пресс-центр Республики Саха (Якутия) Кассовые сборы якутских фильмов в 2025 году составили рекордные 280 млн рублей, а число зрителей превысило 561 тысячу человек.



