Тува пригласит Джеки Чана, Киану Ривза и Стивена Сигала на Буддийский форум
Организаторы IV Международного буддийского форума, который состоится в Туве летом 2026 года, готовят приглашения для голливудских звезд, разделяющих идеи буддизма.
Об этом на заседании попечительского совета Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям сообщил глава республики Владислав Ховалыг.
В числе потенциальных гостей — Джеки Чан, Киану Ривз, Ричард Гир, Стивен Сигал и Марк Дакаскос, сообщает республиканское минкультуры.
По его словам, участие мировых знаменитостей позволит привлечь дополнительное внимание к форуму и укрепить культурные связи.
Фото: Международный буддийский форум