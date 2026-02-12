Тува пригласит Джеки Чана, Киану Ривза и Стивена Сигала на Буддийский форум

Организаторы IV Международного буддийского форума, который состоится в Туве летом 2026 года, готовят приглашения для голливудских звезд, разделяющих идеи буддизма.



