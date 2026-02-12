Тува пригласит Джеки Чана, Киану Ривза и Стивена Сигала на Буддийский форум

Организаторы IV Международного буддийского форума, который состоится в Туве летом 2026 года, готовят приглашения для голливудских звезд, разделяющих идеи буддизма.

Об этом на заседании попечительского совета Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

В числе потенциальных гостей — Джеки Чан, Киану Ривз, Ричард Гир, Стивен Сигал и Марк Дакаскос, сообщает республиканское минкультуры.

По его словам, участие мировых знаменитостей позволит привлечь дополнительное внимание к форуму и укрепить культурные связи.

Фото: Международный буддийский форум