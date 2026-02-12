Началось голосование за финалистов Всероссийского конкурса «Как звучат ремесла»

Стартовало голосование жюри и зрителей Всероссийского литературно-музыкального конкурса «Как звучат ремесла», организованного Благотворительным фондом актеров при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

С 7 по 22 февраля 2026 года на сайте проекта можно выбрать три лучших произведения из числа прошедших экспертный отбор — как песен, так и стихотворений.

По итогам голосования будут определены финалисты в музыкальных номинациях «Профессионалы» и «Любители», в номинации «Лучшее стихотворение о профессии», а также обладатель Приза зрительских симпатий. Финальный гала-концерт состоится в Москве и будет приурочен к Празднику весны и труда; прямая онлайн-трансляция пройдет на сайте конкурса.

Конкурс «Как звучат ремесла» проводится впервые. С 1 сентября по 30 ноября 2025 года организаторы получили 381 заявку от авторов из разных регионов России. Экспертная комиссия провела техническую экспертизу и первичный отбор произведений. Из-за большого количества сильных стихотворений и недостаточного числа заявок в номинации «Студенты» было решено перераспределить студенческие работы по музыкальным номинациям и увеличить число призовых мест в поэтической категории.

Как отметил член экспертной комиссии, поэт и литературный критик Константин Комаров: «Многие произведения выделяются оригинальной образностью, индивидуальной интонацией и свежим взглядом на ремесло. Важнейшим результатом конкурса становится многообразная палитра поэтического осмысления профессий, обогащающая картину современного литературного процесса».

Источник: Благотворительный фонд актеров

Фото предоставлено Российским музыкальным союзом