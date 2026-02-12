В Якутии запустят глобальную платформу ИИ-решений для библиотек России

В Якутии стартует проект по созданию глобальной платформы ИИ-решений для библиотек России.



Инициатором и оператором выступает Национальная библиотека Якутии, которой доверена роль флагмана цифровой трансформации отрасли, передает пресс-центр Республики Саха (Якутия).





Платформа станет централизованным инструментом цифровизации — от федеральных библиотек до муниципальных филиалов. Решения на основе ИИ автоматизируют каталогизацию и библиографирование, а для читателей внедрят персонализированный семантический поиск, диалоговых ботов-консультантов и «умные» электронные читалки с функциями аннотирования и конспектирования. Участники проекта подчеркивают: библиотеки видят в ИИ прежде всего инструмент раскрытия и сохранения культурного наследия.





По предварительным оценкам, внедрение платформы ускорит основные библиотечные процессы в 5–10 раз, сократит рутинную нагрузку на сотрудников и повысит интерес пользователей к библиотекам как к современным интеллектуальным центрам.





Пилотные проекты запланированы на 2026 год на базе 23 библиотек в разных регионах России. По итогам апробации предполагается поэтапное масштабирование платформы на федеральный уровень. Проект инициирован по итогам IV Международного библиографического конгресса.



