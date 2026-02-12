В Музее кино отметят 105-летие со дня рождения режиссера Самсона Самсонова

В московском Музее кино 23 февраля состоится творческий вечер «Задуман Богом... для кино», посвященный 105-летию выдающегося кинорежиссера Самсона Самсонова.





Гостей вечера ждут встречи с легендами кинематографа, демонстрация фрагментов из знаковых картин мастера и редкие архивные материалы. Кульминацией программы станет показ культовой комедии «Одиноким предоставляется общежитие».





Своими воспоминаниями о работе с режиссером поделятся Александр Михайлов, Наталья Бондарчук, Анна Тихонова, Никита Высоцкий, а также кинокритики Александр Шпагин и Сергей Каптерев. Выступления гостей будут сопровождаться кадрами из легендарных фильмов Самсонова: «Попрыгунья», «Огненные версты», «Оптимистическая трагедия», «Торговка и поэт», «Арена», «Каждый вечер в одиннадцать», «Мышеловка» и других, сообщает Союз кинематографистов России.





Впервые широкой публике представят отрывки из неосуществленного сценария Самсона Самсонова — их прочтут в рамках творческого вечера.







